POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstrationen in der City am Freitag, 13.12.2019

Am kommenden Freitag (13.12.2019) finden in der Bonner Innenstadt drei Versammlungen der "Fridays for Future"-Bewegung statt.

Ab 11:00 Uhr erwarten die Veranstalter etwa 300-600 Teilnehmer zu einer Standkundgebung auf dem Bonner Marktplatz, die um 15:00 Uhr enden soll. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr sind auf der Adenauerallee in Höhe des Akademischen Kunstmuseums demonstrative Aktionen geplant.

Hierzu wird es in beiden Fahrtrichtungen vermutlich zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs kommen. Seitens der Organisatoren werden bis zu 50 Teilnehmer erwartet.

Fünfzehn Minuten später startet eine weitere demonstrative Aktion auf der Poppelsdorfer Allee in Höhe der Kreuzung am Bonner Talweg. Auch hier muss mit kurzfristigen Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs gerechnet werden. Der Veranstalter rechnet mit 20-50 Teilnehmern.

