Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Täter Täter nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 7.40 Uhr, klingelten ein 27-jähriger Recklinghäuser und ein 28-jähriger Oer-Erkenschwicker auf der Ehlingstraße an der Wohnungstür eines 25-Jährigen. Unter Drohnung mit einem Teleskopschlagstock verschafften sich die Täter dann Zutritt zur Wohnung. Hier forderten sie dann Bargeld und Wertgegenstände. Sie öffneten dann Schränke und stahlen schließlich Bargeld und ein Handy. Mit der Beute verließen sie die Wohnung und flüchteten mit einem roten Kleinwagen. Ermittlungen führten zum Wohnort des 27-Jährigen in Recklinghausen. Hier konnten er und sein 28-jähriger Mittäter angetroffen und festgenommen werden. Der rote Kleinwagen konnten in der Nähe des Hauses festgestellt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen zvor in Oer-Erkenschwick gestohlen worden waren. Sie wurden sichergestellt. In der Wohnung des 27-Jährigen konnten weiterhin Teile der Beute aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

