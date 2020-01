Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Jugendliche nach Einwerfen von Fensterscheiben festgenommen

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 16 Uhr, beobachtete ein Zeugin drei Jugendliche, eine 14-jährige Marlerin, einen 16-jährigen Dorstener und einen 15-jährigen Marler, die Fensterscheiben an einem alten Schulgebäude an der Kampstraße einwarfen. Die Täter flüchteten dann in Richtung Friedhof. Bei der Fahndung konnten Polizeibeamte die Drei an der Hagenstraße, Ecke Max-Plack-Straße, antreffen. Sie wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie ihren Erziehungsbereichtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell