Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Grand Cherokee von der Merfeldstraße gestohlen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Sonntag, in der Zeit von 0 bis 12 Uhr, einen auf der Merveldtstraße geparkten schwarzen Grand Cherokee mit Recklinghäuser Kennzeichen. Das Auto war am Straßenrand der Merveldtstraße, in Höhe der Hausnummer 72, geparkt und hat einen Schaden im Heckbereich. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

