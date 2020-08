Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 01.08.2020

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus

In dem Zeitraum vom 24.07.20, 14.00 Uhr, bis zum 31.07.20, 14.00 Uhr, brachen unbek. Täter die Tür eines Einfamilienhauses in dem Sommerweg in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Modellautos entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst. Versuchter Wohnungseinbruch

Am 01.08.20, um 01.40 Uhr, meldet eine Zeugin verdächtige Geräusche von einer Nachbarterrasse eines Mehrfamilienhauses in der Holbeinstraße in Delmenhorst. Unbek. Täter hatten versucht, die Terrassentür einer Erdgeschoßwohnung aufzubrechen. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich die unbek. Täter entfernt. Den Tätern ist es nicht gelungen, in die Räumlichkeiten einzudringen. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

