Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 01.08.2020

Delmenhorst (ots)

Hatten: Diebstahl von Diesel aus Baumaschinen

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.07.2020, 17:00 Uhr, bis Freitag, 31.07.2020, 06:00 Uhr, werden in Sandkrug an der Straße Honiggrasweg durch bislang unbekannte Täter von drei Baumaschinen die Verriegelungen der Tankeinfüllstutzen aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wird Diesel entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-941 0 (865719).

Rückfragen bitte an:

PK Wildeshausen



Tel.: 04431-941-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell