Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei Hamm zieht erfolgreiche Bilanz nach verschiedenen Festnahmen

Hamm (ots)

Der Polizei Hamm gelang es zwischen dem 17. und 22. Juni insgesamt neun Straftäter nach ihren Taten noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes festzunehmen.

Acht Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 42 Jahren mussten nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Untersuchungshaft. Fünf Tatverdächtige handelten allein, zwei Mal wurden die Taten zu zweit begangen.

Dabei gingen Delikte wie versuchte Geschäftseinbrüche, Diebstahl aus Wohnungen und Autos oder Ladendiebstahl auf die Konten der Festgenommenen.

Erbeutet wurden zum Beispiel Smartphones, Sonnenbrillen, Spirituosen, E-Bikes oder Bargeld.

Die Tatorte waren die Pauluskirche, das Cinemaxx-Kino, Geschäfte an der Ferdinand-Poggel- und Wilhelmstraße, ein Mehrfamilienhaus am Alten Uentroper Weg, Autos am Ahseufer und der Adenauerallee sowie zwei Wohnungen und ein Baucontainer an der Münsterstraße.

Dank gilt den aufmerksamen Zeugen, die die Taten oder das auffällige Verhalten der Tatverdächtigen beobachteten und daraufhin umgehend die Polizei informierten. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten die Verdächtigen -auch durch gute Personenbeschreibungen-umgehend festnehmen.

Nach den anschließenden Ermittlungen ordnete das Amtsgericht Hamm jeweils die Untersuchungshaft an.(hei)

