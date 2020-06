Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksame Zeugin- Einbrecher festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am Mittwoch, 17. Juni 2020, gegen 4.40 Uhr, einen Einbrecher in einem Restaurant am Chattanoogaplatz. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, verließ der Eindringling gerade das Geschäft und konnte direkt von den Polizisten in Empfang genommen werden. Der 42-jährige Tatverdächtige hatte sich zunächst Zugang zum Kino verschafft und im Innenraum mehrere Kassen aufgebrochen. Anschließend drang er in ein angrenzendes Restaurant ein. Er wurde vorläufig festgenommen.(jb)

