Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Handtaschenraub und anschließender Diebstahl einer Tasche

Hamm-Westen (ots)

Am Dienstag, 16. Juni, gegen 20.45 Uhr versuchte ein Unbekannter einer 75-Jährigen auf der Wilhelmstraße gegenüber vom Nettomarkt eine umgehängte Handtasche vom Hals zu reißen. Als dieses misslang, griff der Täter in den geöffneten Kofferraum und entwendete daraus eine Sporttasche. Der Räuber flüchtete danach auf der Wilhelmstraße in Richtung Hugo-Bröcker-Straße. Er ist ungefähr 1,85 Meter groß und zirka 30 Jahre alt. Der Dieb war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Kappe. Die 75-Jährige blieb durch den versuchten Raub unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

