Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter verletzt sich bei gefährlicher Körperverletzung schwer

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 16. Juni, gegen 17.30 kam es in einem leerstehenden Geschäftsraum auf der Kamener Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Messer. Der Angriff des 57-jährigen Tatverdächtigen konnte durch den 29-jährigen Geschädigten sowie einem 21-Jährigen abgewehrt werden. Der 57-Jährige zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu und wird stationär in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden Geschädigten verletzten sich bei dem Angriff leicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unbekannt. (kt)

