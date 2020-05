POL-FR: Eichstetten - Einbruchsversuch in Naturkindergarten

Polizeipräsidium Freiburg

Eichstetten - Am Freitag 08.05.2020 wurde festgestellt, dass versucht wurde das Gartenhaus des Naturkindergartens am Breitenweger Hof aufzubrechen. Aufgrund der derzeitigen Schließung des Kindergartens muss der mögliche Tatzeitraum weit gefasst werden. Er könnte 14 Tage zurückliegen. Beute machten der oder die Täter nicht, es entstand aber Sachschaden. Hinweise werden an das Polizeirevier Breisach 07667/91170 erbeten,

