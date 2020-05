Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Weitere Sachbeschädigungen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ergänzend zur Meldung von heute Vormittag, 11.05.20, wurden dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen weitere Sachbeschädigungen gemeldet. So wurden von Sonntag auf Montag an einem Pkw, VW, welcher in der Rheinallee geparkt war, der linke Scheinwerfer und der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden liegt hier bei etwa 500 Euro.

Weiterhin wurden im Zeitraum von Samstag bis Montag, 09.-11.05., drei Schaukästen an der Zielmattenhalle in der Scheffelstraße beschädigt. Hier wurden die Scheiben eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf etwa 500 Euro.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

Ursprungsmeldung: Grenzach-Wyhlen: Außenspiegel abgeschlagen - Zeugensuche

Im Zeitraum von Sonntag auf Montag, 10.-1105.20, wurde an einem in der Hauptstraße in Grenzach geparkten Toyota der rechte Außenspiegel abgerissen. Auch an einem geparkten Lkw wurde der Außenspiegel umgeklappt, aber nicht beschädigt. Der Sachschaden am Toyota beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Fahrzeuge waren in der Hauptstraße, zwischen Schloßgasse und Winkelmatten, geparkt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0, sucht Zeugen.

