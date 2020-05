Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Aggressiver Ladendieb beißt Polizeibeamten in den Finger

Ein aggressiver Ladendieb hat am Samstagabend, 09.05.2020, in WT-Tiengen einem Polizeibeamten in den Finger gebissen. Dank getragener Handschuhe erlitt dieser nur eine oberflächliche Verletzung. Die Polizei war gegen 20:00 Uhr in einen Einkaufsmarkt gerufen worden. Angestellte hatten einen mutmaßlichen renitenten Ladendieb gestellt. Dieser zeigte sich auch bei Eintreffen der Polizei sehr aggressiv, bedrohlich und beleidigend. Er konnte nur mit Mühe gebändigt und die Handschließen angelegt werden. Dabei biss er einen Polizisten in den Finger. Bei der Durchsuchung des 27 Jahre alten Tatverdächtigen und des mitgeführten Rucksackes konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden, das vermutlich noch aus anderen Taten stammen dürfte. Da sich der alkoholisierte Tatverdächtige nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen.

