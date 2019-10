Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher stehlen Mikrofon

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen am Sonntagmorgen, 6. Oktober, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 10.15 Uhr in ein Restaurant an der Oststraße im Bereich der Fußgängerzone ein. Sie warfen die Scheibe der Hintertür ein und gelangten so in die Innenräume des gastronomischen Betriebs. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Diebesgut, durchwühlten mehrere Behältnisse und nahmen ein Instrumentenmikrofon mit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell