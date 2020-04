Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ostalbkreis - Waldstetten (ots)

Ein 52-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag kurz nach 15 Uhr in Weiler in den Bergen den abschüssigen Waldweg nach der Ölmühle und stürzte aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt. Beim Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer am Kopf und musste in der Folge in eine Spezialklinik verlegt werden. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell