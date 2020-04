Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Abtsgmünd: Schwerer Motorradunfall

Aalen (ots)

Am Freitagmittag um kurz vor 15:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Motorradunfall auf der B19, kurz vor der Orteinfahrt Abtsgmünd. Ein Motorradfahrer befuhr die B19 von Hüttlingen in Richtung Abtsgmünd. Auf Höhe der Abzweigung nach Hangendeinbach stürzte der Kradfahrer in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen. Das Motorrad schlitterte mitsamt dem Fahrer über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortigen Schutzplanken. Im weiteren Verlauf stieß das Motorrad noch gegen einen entgegenkommenden PKW Ford eines 26-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall wurde der Biker lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die B19 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

