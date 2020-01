Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Kleinbrand und Rohrbruch

Sprockhövel (ots)

Am letzten Freitag rückte die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen aus. In der Nähe der Friedhofstraße brannte in einem Wald eine kleine Menge Unrat. Die Feuerwehr löschte dieses Feuer gegen 17 Uhr ab.

Um 21 Uhr wurde die Feuerwehr zur Hombergstraße alarmiert. Ein Rohrbruch unterspülte dort die Fahrbahn. Der Bereich wurde abgesperrt und die Einsatzstelle an das Versorgungsunternehmen und das Ordnungsamt übergeben. Der Einsatz war hier erst nach rund 90 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Stellv. Pressesprecher

Max Blasius

Telefon: +49 163 8647373

E-Mail: max.blasius@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell