Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr beschäftigen am Wochenende zwei Ölspuren

Sprockhövel (ots)

Gleich zweimal wurde die Feuerwehr am Wochenende zur Beseitigung einer Ölspur angefordert. Am Samstag wurden die Einsatzkräfte gegen 12.40 Uhr alarmiert. Auf der Helsbergstraße und Wittener Straße zog sich über 650 m eine Ölspur. Diese streuten die Einsatzkräfte mit Bindemitteln ab. Das Bindemittel wurde anschließend von der städtischen Kehrmaschine aufgenommen. Dieser Einsatz war gegen 14.10 Uhr beendet. Am Sonntag wurde die Feuerwehr ein weiteres Mal alarmiert. Hier zog sich eine Ölspur aus Gevelsberg kommend über die Straßen Hoppe, Wittener Straße, Querspange, South-Kirkby-Straße, Bochumer Straße, Bergstraße und Sprockhöveler Straße weiter über die Stadtgrenze nach Hattingen. Aufgrund der Länge der Ölspur streute die Feuerwehr die Ölspur zunächst in den Kreuzungsbereichen ab , um hier die Unfallgefahr zu minimieren. Darüber hinaus wurde eine Fachfirma zur Unterstützung der Einsatzkräfte herangezogen. Dieser Einsatz konnte gegen 14.00 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell