Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Unfälle in kurzer Zeit

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Innerhalb kurzer Zeit haben sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 465 im Bereich Seeburger Steige mehrere Verkehrsunfälle ereignet, bei welchen insgesamt sechs Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 53.000 Euro entstand.

Gegen 13.20 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Smart die Seeburger Steige abwärts in Richtung Bad Urach und kam im Verlauf einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo der Kleinwagen mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito kollidierte. Bei dem Unfall erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen, die 31-jährige Fahrerin des Vito sowie ihre beiden 7 und 8 Jahre alten Kinder wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Klinikum verbracht. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die B 465 musste aufgrund der blockierten Fahrbahn zunächst voll gesperrt wurden, eine örtlichen Umleitung wurde eingerichtet.

Noch während der Unfallaufnahme kam es gegen 13.50 Uhr in einer Entfernung von circa 800 Meter nach der Unfallstelle kurz vor Ortsbeginn Seeburg in Richtung Bad Urach zu zwei weiteren Unfällen. Ein 51-Jähriger war mit seinem Skoda in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs und musste aufgrund eines vor ihm wendenden Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der 28-jährige Fahrer eines dahinter fahrenden Fords zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Kurz darauf näherte sich eine 29-Jährige mit ihrem Audi aus selber Richtung der Unfallstelle, erkannte die Gefahrenlage offenbar ebenfalls zu spät und fuhr auf den Ford auf. Infolge dieser beiden Unfälle erlitten der 44- jährige Beifahrer im Skoda sowie der Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Außerdem wurde durch die aufnehmenden Beamten festgestellt, dass sich der Ford-Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis befindet. Infolge der Unfälle kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

