POL-RT: Einbruch, Schlägereien, Polizeibeamte angegriffen, Baum angezündet u.a.

Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 16:30 Uhr in einer Asylunterkunft in der Ringelbachstrasse in Reutlingen. Zwei Männer kamen aus bislang unerfindlichen Gründen in einen Streit, welcher anschließend eskalierte. Hierbei nahm ein 39-jähriger Syrer eine Holzlatte zu Hilfe, um seinen Kontrahenten zu verprügeln. Da sich in der Holzlatte allerdings noch eine Schraube befand, landete diese letztendlich nach einem Schlag in der Hand eines 25-Jährigen. Ein Notarzt war nötig um die Holzlatte samt Schraube wieder aus der Hand des Verletzten zu lösen, sowie ein Aufenthalt des jungen Mannes in einer Klinik. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Pfullingen(RT): In Wohnhaus eingestiegen (Zeugensuchmeldung)

Schmuck und Münzgeld erbeuteten Einbrecher, welche sich am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr, nach mehreren Versuchen, letztlich gewaltsam Zutritt über das ebenerdige Küchenfenster zu einem Wohnhaus in Pfullingen im Elsterweg verschafft hatten. Das komplette Gebäude wurde durchsucht und durchwühlt. Spezialisten der Kriminalpolizei wurden mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt, das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07121-99180 entgegen genommen.

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet und gegen Laternenmast geprallt

Ein 21-jähriger Mercedes-Lenker war am späten Freitagabend gegen 23.10 Uhr auf der Peter-Rosegger-Straße in Richtung Ringelbachstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung zur Sebastian-Kneipp-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 44-jährigen Opel-Corsa-Lenkers, als dieser in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch die heftige seitliche Kollision wurde der Opel gegen den Uhrzeigersinn um die Vertikalachse gedreht. Der Mercedes wurde dabei nach rechts abgewiesen prallte schlussendlich gegen einen Laternenmast. An beiden Fahrzeugen sowie an der Straßenlaterne entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 44-jährige Corsa-Lenker verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Plochingen (ES): Renitente Person beschädigt mutwillig 7 Fahrzeuge (Zeugensuchmeldung)

Am Freitagabend gegen 22:10 Uhr, teilte eine Zeugin über Notruf mit, dass eine männliche Person in der Burgstraße an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abtrete. Noch vor dem Eintreffen der Streifenbesatzungen flüchtete der Täter zunächst in die Fußgängerzone und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen zunächst nicht dingfest gemacht werden. Gegen 00:30 Uhr wurde durch weitere Zeugen erneut an derselben Örtlichkeit beobachtet, wie eine männliche Person an zwei weiteren Fahrzeugen die Außenspiegel abschlug. Die Zeugen konnten bis zum Bahnhof den Täter verfolgen, bevor sie diesen aus den Augen verloren. Ein Taxifahrer gab dann den entscheidenden Hinweis, so dass die Person im räumlichen Umfeld des Bahnhofes festgestellt werden konnte. Bei der Kontrolle übergab sich die alkoholisierte Person mehrmals und verhielt sich sehr aggressiv. Beim Verbringen in das Streifenfahrzeug bespuckte der 21-Jährige die Scheibe der Beifahrertüre. Der 21-Jährige wurde zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamseinrichtung der Polizei eingeliefert. Eine Überprüfung der geparkten Fahrzeuge ergab, dass an 9 Fahrzeugen der Außenspiegel abgeschlagen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990-330 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.

Echterdingen (ES): Bei Anzeigenaufnahme plötzlich Polizeibeamte angegriffen

Ein 54-jähriger Gast einer Vergnügungseinrichtung in der Dieselstraße wollte zunächst bei der Polizei Anzeige erstatten, da ihm Geld abhandengekommen wäre. Während der Sachverhaltsabklärung, ging der 54-Jährige plötzlich und völlig unvermittelt auf einen 29-jährigen Polizeibeamten los und versuchte diesen in den "Schwitzkasten" zu nehmen. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Einrichtung konnten die Beamten den Angriff abwehren und den 54-Jährigen auf dem Boden fixieren. Im Nachgang stellte sich heraus, dass dem leicht alkoholisiertem 54-Jährigen gar kein Geld abhandengekommen war und es sich hierbei um ein Missverständnis handelte. Da der 54-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in 4-stelliger Höhe festgesetzt. Die eingesetzten Beamten, sowie der Mitarbeiter der Einrichtung wurden bei dem Angriff nicht verletzt.

Ostfildern (ES): Baum im Bürgergärten angezündet (Zeugensuchmeldung)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr, musste die Freiwillige Feuerwehr zu einem brennenden Nadelbaum in den Bürgergärten vom Scharnhäuser Park ausrücken. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen Nadelbaum entzündet. An der Brandörtlichkeit konnten mehrere Verpackungen von Stabfeuerzeugen sowie ein Bunsenbrenner aufgefunden werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen übernommen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt zu wenden.

Nürtingen (ES): 2 Verletzte nach Schlägereien in der Nürtinger Innenstadt

Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr befand sich eine größere Gruppierung von ca. 15 bis 20 Personen vor dem K3N in der Heiligkreuzstraße. Aus der Gruppe heraus, schlug ein 18-Jähriger auf einen 30-Jährigen ein. Dieser stürzte bewusstlos zu Boden. Der 18-Jährige packte den 30-Jährigen mehrfach und warf ihn erneut auf dem Boden. Der 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert.

Am Samstagmorgen kurz nach 02:00 Uhr kam es erneut zu einer Körperverletzung. Ein 23-Jähriger befand sich zusammen mit einem 21-Jährigen auf dem Weg von einer Party zu einem Imbiss. In der Steinenbergstraße auf Höhe des Finanzamtes hielt eine C-Klasse auf Höhe der beiden Personen an. Aus der C-Klasse stiegen 5 Personen aus. Eine Person war mit einer Wollmütze vermummt. Diese schlug mit der Faust dem 23-Jährigen in das Gesicht, wobei dieser zu Boden ging und bewusstlos liegen blieb. Der 21-jährige Begleiter erhielt ebenfalls einen Tritt in das Gesicht. 2 Mitfahrer aus dem Pkw Mercedes-Benz leisteten zunächst noch kurz Erste-Hilfe, bevor die Täter wieder in den Pkw Mercedes-Benz einstiegen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der 23-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Klinikum zur stationären Behandlung eingeliefert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw Mercedes-Benz festgestellt und kontrolliert werden. Allerdings befand sich der Täter nicht mehr im Fahrzeug. Die gesuchte Person war ca. 170cm groß und hatte eine stabile Figur. Das Polizeirevier Nürtingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen zu den Tätern und Hintergründe der Tat übernommen.

Tübingen (TÜ): PKW prallt gegen Radfahrerin

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 57-jährige Radfahrerin am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem PKW an der Kreuzung der Roßbergstraße mit der Lembergstraße. Gegen 17:30 Uhr befuhr sie mit ihrem Damenrad die Lembergstraße und wollte die Roßbergstraße überqueren. Hierbei übersah sie vermutlich den von rechts auf der Roßbergstraße heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Dacia einer 43-Jährigen aus Tübingen. Als sich die Radlerin bereits mittig im Kreuzungsbereich befand, stieß der Dacia frontal gegen die rechte Seite des Fahrrads. Dadurch stürzte die Radlenkerin und verletzte sich hierbei so, dass sie sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung begeben musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

