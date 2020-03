Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ohne Zulassung unterwegs

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 07.03.2020 in der Zeit von 17:40 Uhr bis 18:30 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Fleringen und Wallersheim auf den umliegenden Wirtschaftswegen zur verdächtigen Wahrnehmung eines grünen Audi Coupe`s, älteres Baujahr, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Besagter PKW war mit zwei männlichen Insassen besetzt. Anschließend entfernte sich der PKW in unbekannte Richtung.

Wer hat in diesem Zusammenhang ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

