Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200228.4 Itzehoe: Geldscheine aus Portemonnaie entwendet

Itzehoe (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in einer Itzehoer Buchhandlung zu einem Gelddiebstahl aus einem Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von 16.25 Uhr bis 16.30 Uhr entwendete ein Unbekannter einer 76 -Jährigen mehrere Geldscheine aus ihrem Geldbeutel in dem Buchladen in der Breite Straße. Sie hatte zuvor ihren Einkauf und die Geldbörse auf den Tresen des Kassenbereichs gelegt. Nach dem Bezahlen der Ware legte sie das Portemonnaie erneut auf dem Tresen ab, um die gekauften Bücher in ihren Stoffbeutel zu legen. Im Anschluss verstaute sie ihren Geldbeutel in der Tasche. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich viele Personen neben und hinter ihr auf.

Am folgenden Tag stellte sie dann den Diebstahl des Bargeldes aus ihrer Geldbörse in Höhe von 115 Euro in Scheinform fest. - Das Münzgeld war noch vorhanden.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821/60 20.

Maike Pickert

