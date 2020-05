Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Festnahme während der Fahrradstreife

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Sonntag 10.05.2020 gg. 19:00 Uhr kam einer Fahrradstreife des Polizeireviers Breisach im Glänzerweg in Ihringen ein junger Mann auf einem Fahrrad entgegen. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege erkannten diesen aufgrund eines aktuellen Fahndungsfotos als einen zur Fahndung ausgeschriebenen Betrüger wieder und nahmen ihn an Ort und Stelle fest. Die Herkunft des mitgeführten hochwertigen Mountainbikes der Marke Bergamont Bedarf noch einer genaueren Prüfung. Der Transport des 26jährigen zum Polizeirevier nach Breisach fand dann aber in einem hinzugerufenen Streifenwagen statt. Fahrradfahren war dem Mann, aufgrund der angelegten Handschließen nicht mehr zuzumuten. Hinweise zu besagtem Fahrrad Bergamont Farbe schwarz nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

