POL-HAM: Einbruch in Büroräume im Südring-Center

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag, 27. Juni, 11 Uhr, und Montag, 29. Juni, 6.45 Uhr, in die Büroräume eines Callcenters im zweiten Obergeschoss des Südring-Centers an der Neuen Bahnhofstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Räume. Dort rissen sie mehrere Poster und Pinnwände von der Wand und urinierten in verschiedenen Bereichen. Nach ersten Erkenntnissen besteht das Diebesgut lediglich aus Toilettenpapier im Wert von zirka 40 Euro. An der aufgehebelten Eingangstür entstand geringer Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

