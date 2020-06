Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter schlägt Senior

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 27. Juni, gegen 12 Uhr, schlug ein Unbekannter einem 81-Jährigen aus Hamm, der mit seiner 77-jährigen Ehefrau auf der Brüderstraße spazieren ging, unvermittelt mit der Faust auf den Rücken. Hierdurch geriet der Senior ins Stolpern und die in seinem Arm eingeharkte Ehefrau fiel zu Boden. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Innenstadt. Glücklicherweise verletzten sich die Eheleute nicht. Der Flüchtige ist männlich, zirka 35 bis 40 Jahre alt, schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat blonde, lange, lockige Haare und war komplett beige gekleidet. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell