Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer kollidiert mit Mercedes

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein 18-jähriger Hammer ist am Freitagabend, 26. Juni, gegen 19.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er fuhr mit dem Fahrrad auf der Hammer Straße und wollte die Einmündung Blücherstraße passieren, um weiter geradeaus zu fahren. Zeitgleich befuhr ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamm ebenfalls die Hammer Straße und beabsichtigte nach rechts in die Blücherstraße abzubiegen. Dabei kollidierten die beiden. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Radfahrers. Dieser sagte zunächst, dass alles gut sei. Daraufhin fuhr der 74-Jährige weiter. Er konnte später anhand seines Kennzeichens zu Hause angetroffen werden. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell