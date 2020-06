Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kiosk an der Ostenallee

Hamm-Mitte (ots)

Zigaretten und Bargeld entwendeten Unbekannte nach einem Einbruch in einen Kiosk an der Ostenallee in Höhe der Parkanlage am Ostring. In der Zeit zwischen Sonntag, 28. Juni, 23 Uhr, und Montag, 29. Juni, 5.10 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Vorher durchtrennten sie die Kabel von mehreren Überwachungskameras. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zum genauen Beuteschaden kann noch keine Angabe gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu kontaktieren.(hei)

