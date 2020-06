Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizisten mit Messerklinge bedroht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Hamm beschädigte am frühen Sonntagmorgen, 28. Juni, gegen 5 Uhr, vorsätzlich eine Tür des Marienhospitals an der Knappenstraße. Die hinzugerufene Polizei konnte den Randalierer noch am Krankenhaus antreffen und nach Aufnahme der Strafanzeige einen Platzverweis aussprechen.

Gegen 7 Uhr musste die Streifenwagenbesatzung erneut zum Klinikgelände, da der 33-Jährige wieder dort auftauchte und einen Krankenhaus-Mitarbeiter belästigte. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der uneinsichtige Mann aggressiv und zog eine etwa 20 Zentimeter lange Klinge eines Messers aus seinem Hosenbund.

Er richtete die Klinge bedrohlich in Richtung der Beamten, die ein Reizstoffsprühgerät einsetzten. Daraufhin ließ der Mann die Klinge fallen und die Polizisten konnten ihm Handfesseln anlegen.

Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Einkaufswagen, den der Beschuldigte mitführte, wurde sichergestellt. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Unterschlagung.(hei)

