Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Fahrerin stürzt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag verletzte sich eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bocholt bei einem Sturz auf der Winterwijker Straße. Sie war gegen 00.20 Uhr auf dem Radweg in Richtung Barloer Weg unterwegs, geriet mit dem Vorderrad in eine Regenrinne, rutschte weg und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten die Bocholterin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief, entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Es steht derzeit nicht fest, ob die Alkoholisierung ursächlich für den Sturz war.

