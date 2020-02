Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch während Bewohner schlafen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag erbeuteten Unbekannte Bargeld und einen grauen Mazda bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Schumannweg. Die Täter schlugen ein Loch in eine Scheibe, griffen durch die Öffnung und entriegelten eine Außentür. Sie betraten und durchsuchten das Haus, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Mit dem Bargeld und einem aufgefundenen Autoschlüssel suchten die Täter die angrenzende Garage auf und entfernten sich mit dem Wagen vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell