Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alarm verhindert Einbruch

Gronau (ots)

Eine Alarmanlage verhinderte vermutlich weiteres Treiben von Unbekannten auf einem Firmengelände an der Daimlerstraße. Sie hatten in der Nacht zum Samstag gewaltsam versucht, in einen Bürocontainer einzudringen. Hebelversuche an zwei Fenstern scheiterten und durch das Einschlagen einer Scheibe lösten die Täter gegen 00:50 Uhr auch einen akustischen Alarm aus.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell