Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Handtasche vor Supermarkt geraubt - Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Montag gegen kurz nach 10.00 Uhr wurde eine 79-jährige Frau aus St. Tönis eines Handtaschenraubes. Die Seniorin stand vor dem Eingang zum REWE-Markt, als ihr ein Unbekannter die Handtasche von der Schulter riss. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Täter flüchtete auf seinem Herrenrad in Richtung Kirche. Der Mann ist ca. 1,90 Meter groß und etwa 35-40 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze. Hinweise bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1538)

