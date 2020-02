Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geschäft Ziel von Einbrechern

Ahaus (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in zwei Geschäfte am Domhof und der Marktstraße ein.

Am Domhof hatten Sie einen Notausgang aufgehebelt, das Geschäft durchsucht und Bargeld in zweistelliger Höhe entwendet.

An der Marktstraße hebelten sie eine Hintereingangstür auf und durchsuchten anschließend das Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hier nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell