Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Altenheim

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Samstag, 27. Juni 2020, 22.15 Uhr bis Sonntag, 28. Juni 2020, 05.10 Uhr, auf eine noch unbekannte Weise Zugang zu einem Altenheim in der Heinrichstraße. Dort hebelten sie die Zugangstür zu einem Büroraum auf und entwendeten anschließend aus einem aufgebrochenen Arzneischrank diverse, noch nicht zu beziffernde schmerzstillende Medikamente. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

