Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebe bauen Rußpartikelfilter an sechs Renaults aus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Auf Rußpartikelfilter hatten es bislang unbekannte Diebe in der Zeit von Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, bis zum gestrigen Montagmorgen, 9 Uhr, im Kasseler Stadtteil Fasanenhof abgesehen. Sie bauten die Filter, die einen Gesamtwert von annähernd 20.000 Euro haben, an sechs geparkten Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses aus und nahmen sie mit. Die zuständigen Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bitten mögliche Zeugen, sich zu melden.

Den Diebstahl an den Fahrzeugen, die auf einem firmeneigenen Parkplatz abgestellt waren, bemerkten Mitarbeiter des Autohauses an der Ihringshäuser Straße, nahe der Wielandstraße, am Montagmorgen und verständigten die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten vom Vellmarer Revier Nord fest, dass an sechs Autos vom Hersteller Renault die Rußpartikelfilter fachmännisch ausgebaut und gestohlen wurden. Da die Täter hierbei offenbar professionell vorgingen, entstand nur ein geringer Sachschaden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die möglicherweise Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell