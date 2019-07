Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: Technischer Defekt an Gasgrill verursacht Laubenbrand

Hannover (ots)

Ein technischer Defekt ist die Ursache für ein Feuer am Montagabend, 01.07.2019, auf einem Grundstück am Aueweg im Ortsteil Nordgoltern. Dabei haben die Flammen eine Laube vollständig zerstört.

Laut Aussage des 75 Jahre alten Bewohners hatte er den vor der Laube stehenden Gasgrill kurz vor 19:00 Uhr in Betrieb genommen. Im Anschluss ging er in das nahe gelegene Wohnhaus, um weiteres Grillgut vorzubereiten. Wenige Minuten später kehrte er in den Garten zurück und sah, dass der Grill im unteren Bereich brannte. Dabei griffen die Flammen, durch den starken Wind angefacht, auf eine angrenzende Konifere sowie die Laube über. Eigene Löschversuche des 75-Jährigen schlugen fehl, so dass seine Ehefrau die Rettungskräfte alarmierte. Bei deren Eintreffen stand die gesamte Laube in Vollbrand - sie wurde vollständig zerstört.

Heute haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes ihre Ermittlungen in Nordgoltern abgeschlossen. Demnach gehen sie als Brandursache von einem technischen Defekt an dem Gasgrill aus. Den entstandenen Sachschaden schätzen sie auf 10.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 65 bis etwa 21:00 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. /now, schie

