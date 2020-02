Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kiosk

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Zwischen Montag (17. Februar), 19.45 Uhr und Dienstag (18. Februar), 6.35 Uhr, hebelten Unbekannte die Haupteingangstür zu einem Kiosk in der Straße An der Maar auf. Sie entwendeten mehrere Gegenstände aus der Auslage. Um was es sich handelte, wird noch ermittelt.

