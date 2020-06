Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliche brechen in Paddelclub-Vereinsheim ein

Hamm-Mitte (ots)

Einen 13- und 16-Jährigen konnte die Polizei nach einem Einbruch in das Vereinsheim des Paddelclubs an der Andenauerallee am Sonntagabend, 28. Juni, in Tatortnähe auffinden. Passanten konnten gegen 19 Uhr beobachten, wie die beiden über einen Zaun kletterten und anschließend eine Tür des Vereinsheims aufbrachen. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Schüler nach kurzer Flucht einholen und festhalten. Zuvor ließen sie ihr Diebesgut -zwei Getränkeflaschen- beim Erblicken der Polizisten fallen. Gegen zwei weitere Jugendliche, die auch an der Tat beteiligt waren, wird ebenfalls ermittelt. Die beiden jungen Einbrecher wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.(hei)

