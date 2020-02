Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Ein 67 Jahre alter Autofahrer wurde am Montag, 10.02.2020, in Laufenburg kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Führerschein mehr. Zudem stand er unter Drogeneinfluss. Gegen 11:15 Uhr war das Auto in der Hauptstraße von einer Polizeistreife gestoppt worden. Da ein Schnelltest positiv auf Kokain war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann wird angezeigt.

