Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher kommen durch den Garten und nehmen Pelzmantel mit - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagmittag (18.6., 13.00 bis 14.45 Uhr) drangen Einbrecher an der Prinz-Eugen-Straße in ein Doppelhaus ein und entwendeten Bargeld, Goldmünzen, Schmuck und einen Pelzmantel.

Nach ersten Erkenntnissen kamen die Diebe durch ein unverschlossenes Gartentor an die Rückseite des Hauses. Hier hebelten sie eine Balkontür auf und durchsuchten alle Räume. Mit der Beute verschwanden die Diebe unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell