Polizei Münster

POL-MS: Bewohner schlafen - Einbrecher kommt durch auf Kipp stehendes Fenster - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter stieg am Montag (15.6., 0.25 bis 10:30 Uhr) durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Stiftsherrenstraße ein.

Der Einbrecher nutze die Gelegenheit, schob die Jalousie hoch und öffnete den Fensterflügel der Erdgeschosswohnung. Aus den Räumen entwendete der Täter eine Geldbörse und verschwand mit der Beute unerkannt. Erst morgens bemerkten die Bewohner den Einbruch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

