POL-MS: Spurensuche in der Laube geht weiter - Ermittlungsleiter Joachim Poll: "Wir werden jeden Stein umdrehen"

Nachtrag zur Presseerklärung "Datenspeicherspürhunde bei Durchsuchungen im Einsatz - "Theo" findet verstecktes iPad und USB-Stick in Wohnung der 45-jährigen Beschuldigten in Münster Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Nachdem Datenspeicherspürhunde in den letzten Tagen erneut Wohnungen von Beschuldigten in Münster, in der Nähe von Gießen und in Brandenburg durchsucht hatten, nehmen die Ermittler jetzt (Samstag, 13.06.2020) die Laube in der Kleingartenanlage in Münster abschließend in den Fokus.

"Die Suche der Hunde nach versteckten Datenträgern in der Gartenlaube verlief ergebnislos", erläuterte der Leiter der Ermittlungen Kriminalhauptkommissar Joachim Poll. "Trotzdem werden wir hier jeden Stein und jedes Brett umdrehen, damit wir wirklich nichts übersehen."

Das Technische Hilfswerk (Ortsgruppe Münster) unterstützt die Polizei bei den Maßnahmen in der Laube. Ein Ansprechpartner der Pressestelle des Polizeipräsidiums Münster steht für Auskünfte an der Kleingartenanlage zur Verfügung.

Telefon: 0172 1483650

