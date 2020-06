Polizei Münster

POL-MS: Drei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der Kanalstraße

Münster (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen (15.6., 6.25 Uhr) auf der Kanalstraße wurde ein Autofahrer schwer und zwei weitere leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Ein 26-Jähriger stand mit seinem Audi an der Kreuzung Zum Rieselfeld Ecke Kanalstraße. Die Ampel zeigte rot. Nach Zeugenaussagen fuhr der Münsteraner plötzlich los. Ein auf der Kanalstraße stadtauswärts fahrender Ford eines 45-Jährigen stieß im Kreuzungsbereich mit dem Audi zusammen und katapultierte diesen gegen einen Renault. Der 26-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die alarmierten Rettungskräfte befreiten den Münsteraner und brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt. Der 45-Jährige und sein Beifahrer im Alter von 33 Jahren, beide aus dem Kreis Steinfurt, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kanalstraße war für etwa 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell