Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim Abbiegen übersehen

Klingenmünster (ots)

Am Dienstag, 19.11.2019, gegen 15:45 Uhr, befuhr der 83-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf, die B 48 von Waldhambach kommend in Richtung Klingenmünster und wollte an der Einmündung bei der Kaiserbachermühle nach links auf die L 508 in Richtung Landau abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen auf der B 48 in Richtung Landau fahrenden VW Golf-Fahrer. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt.

