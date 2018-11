POL-HAM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Hamm

Hamm-Mitte (ots) - Ein 16-Jähriger wurde am Dienstagabend, 27. November, auf einem Fuß- und Radweg zwischen Unionstraße und Hafenstraße von zwei zunächst unbekannten Jugendlichen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Weiteres siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 28.11.2018, 2.26 Uhr, http://url.nrw/ZKC Am frühen Mittwochmorgen, 28. November, gegen 0.30 Uhr, meldeten sich zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren freiwillig in der Polizeiwache Mitte und äußerten, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Beide sind in Deutschland geboren und wohnen in Hamm. Sie wurden vorläufig festgenommen. Anschließend erfolgte ihre Vernehmung. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte erteilt der sachbearbeitende Staatsanwalt, Herr Kruse, unter der Telefonnummer 0231 926-0 oder das Pressehandy der Staatsanwaltschaft Dortmund. (cg)

