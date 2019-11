Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Westring, 18.11.19, 13.00 Uhr Verkehrsunfall mit 11-jährigem Tretrollerfahrer

Während des Fahrens auf dem Bürgersteig im Westring in Landau stürzte ein 11-jähriger Junge und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Nach Erstversorgung wurde der Junge in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden am Roller.

