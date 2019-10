Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamlienhaus

Nettetal-Lobberich (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17. Oktober 2019, 16:00 Uhr und Sonntag, 20. Oktober 2019, 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Haus auf der Steeger Straße in Nettetal-Lobberich ein. Im ersten Stock hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort wurde alles durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /fd (1254)

