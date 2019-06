Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (366/2019) Unbekannte stehlen Geldbörsen älterer Menschen +++ Senioren erneut im Fokus von (Trick-)Dieben

Rosdorf, Göttinger Straße, dortiger REWE-Markt Samstag, 18. Mai 2019, in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.10 Uhr

ROSDORF (mb) - Bereits am 18. Mai 2019 kam es in einem Supermarkt in der Göttinger Straße in Rosdorf zu mehreren Diebstählen. Opfer waren ältere Menschen, insbesondere Frauen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Tätern und den Geschädigten!

Ermittlungen zufolge hielten sich in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 11.10 Uhr zwei unbekannte Männer vorrangig im Bereich des Obst-/Eierstandes auf, die es auf die Geldbörsen älterer Damen abgesehen hatten. Eine Frau bemerkte den Diebstahl und erstattete später Anzeige bei der Polizei.

Die beiden Diebe werden wie folgt beschrieben:

1) - vermutl. Haupttäter - Ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, leichter Oberlippenbart, bekleidet mit einem Puma-Jogginganzug

2) Ca. 35 Jahre alt, dunkler Haarkranz/Stirnglatze, Oberlippen- und Kinnbart, bekleidet mit dunkler Jeans

Bei der Tatausführung soll sich der Haupttäter unmittelbar hinter den Geschädigten befunden haben, sodass diese die direkte Nähe als möglicherweise störend empfunden haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es noch zu weiteren Diebstählen kam, bei denen die Opfer bislang ebenfalls unbekannt sind. Aus diesem Grund werden Zeugen und Geschädigte (ausdrücklich auch eine Frau mit gestreifter grau-beiger Tasche, deren Geldbörse auf den Boden fiel) gebeten, sich bei der Polizei in Rosdorf unter der Telefonnummer 0551/78521 zu melden.

Aktuell kommt es leider wieder im gesamten Gebiet der Polizeiinspektion Göttingen vermehrt zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Insbesondere treiben weiterhin falsche Wasserwerker und Scherenschleifer ihr Unwesen. Die Polizei rät in solchen Fällen:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie ggf. von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - Legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der örtlichen Polizeidienststelle an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitmenschen in Ihrem Umfeld. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

