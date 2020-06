Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher stehlen Erdbeeren und Obstwaage

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Verkaufshütte am Sachsenring / Heinrich-Wältermann-Straße entwendeten Unbekannte zehn Kisten Erdbeeren und eine Obstwaage. Zwischen Samstag, 27. Juni, 19 Uhr, und Sonntag, 28. Juni, 9 Uhr, brachen Unbekannte das Schloss der Holztür auf und nahmen die Früchte und die Waage mit. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 500 Euro. Hinweise zu den Tatverdächtigen erbittet die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

