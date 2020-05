Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeigen wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Am Donnerstag, den 28.05.2020, gegen 20.20 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil es in Vienenburg auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen ist. Ein 18jähriger Bad Harzburger sprach dabei zunächst zwei Personen an, die sich unterhielten, und fragte sie nach Kleingeld. Da dies von beiden abgelehnt wurde, fing der 18jährige zunächst an zu schubsen und im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, wobei der Bad Harzburger dem 30jährigen Opfer mit der Faust ins Gesicht schlug. Außerdem beleidigte er die weitere 29jährige hinzugekommene Beteiligte mit Kraftausdrücken. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten und der Durchsuchung wurden bei dem 18jährigen Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln vorgefunden. Da der Bad Harzburger außerdem offensichtlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm vor Ort ein Test mit einem Atemalkoholmessgerät vorgenommen. Der Test ergab einen Wert von 2,38 Promille. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht in Vienenburg:

Am Freitag, den 29.05.2020, meldete sich die Halterin eines schwarzen Renault Twingo bei der Polizei, um eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles mit Flucht zu erstatten. Sie hatte ihr Fahrzeug am 28.05.2020, gegen 22.00 Uhr am Fahrbahnrand in der Osterwiecker Straße gegenüber Nr. 35 zum Parken abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug am heutigen Morgen gegen 09.00 Uhr, stellte sie fest, dass ihr ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren in die linke Seite gefahren war und eine Delle verursacht hat. Der Verursacher unterließ es allerdings sich um eine Unfallaufnahme zu bemühen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,-Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell